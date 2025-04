Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung wurden Einsatzkräfte der Polizei nach Schalke alarmiert. Am Mittwochabend, 23. April 2025, hatten sich ein 33-jähriger Gelsenkirchener und eine 24-jährige Gelsenkirchenerin gegen 22.40 Uhr mit einem anderen Pärchen an der Schalker Straße verabredet. Im Zuge dessen kam es zum Streit zwischen den beiden Männern, bei dem der 33-Jährige so lange mit einem bislang unbekannten Gegenstand geschlagen wurde, bis dieser zu Boden ging. Anschließend stieg der Tatverdächtige zusammen mit seiner Begleiterin in ein Auto und flüchtete. Der schwer verletzte 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell