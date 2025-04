Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl in Erle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl ist es am Samstagabend, 19. April 2025, um 20 Uhr, auf der Cranger Straße in Gelsenkirchen-Erle gekommen. Ein 25 Jahre alter Gelsenkirchener bot ein Handy und Kopfhörer auf einer Online-Plattform zum Verkauf an. Zwei bisher unbekannte Personen erschienen nach kurzem Kontakt als Kaufinteressenten daraufhin an der Cranger Straße. Während des Gesprächs nahm einer der Tatverdächtigen dem 25-Jährigen das Paket mit dem Handy und den Kopfhörern aus der Hand. Als dieser daraufhin die Rückgabe des Pakets verlangte, zog einer der beiden Männer ein Pfefferspray und sprühte damit dem Geschädigten ins Gesicht. Mit der Tatbeute flüchteten die beiden Männer daraufhin zu Fuß in Richtung Darler Heide. Der Gelsenkirchener rief kurze Zeit später die Polizei.

Beide Männer können beschrieben werden:

Der erste Tatverdächtige ist circa 20 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Kapuzenpullover und eine blaue Jeans. Der zweite Täter ist circa 14 bis 15 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Er trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover und eine blaue Jeans.

Wer Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell