POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am 27.11.2024 kam es im Zeitraum von 16:20 Uhr bis 20:50 Uhr in Klink in der Uferstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde eine Münzsammlung sowie diverser Gold- und Silberschmuck im Gesamtwert von ca. 100.000 Euro entwendet. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich im Polizeihauptrevier Waren unter der Telefonnummer 03991 - 1760, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

