Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht vor der Polizei endet mit Festnahme

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 20.04.2025, gegen 03:35 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einen VW Golf im Ortsteil Heßler aufmerksam. Dieser sollte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert werden. Nachdem der 52-Jährige, aus Rumänien stammende Fahrer, durch Anhaltesignale "Stopp Polizei" aufgefordert wurde, stehen zu bleiben, beschleunigte dieser und versuchte über innerstädtische Straßen zu flüchten. Hierbei beging er diverse verschiedene Verkehrsverstöße. Im weiteren Verlauf hielt er selbstständig auf Essener Stadtgebiet an. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt, an dem Pkw falsche amtl. Kennzeichen angebracht waren und das Fahrzeug selbst nicht zugelassen war. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Er wurde zunächst zur Polizeiwache verbracht, wo ihm drei Blutproben entnommen wurden. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er vorläufig festgenommen. Die weitere Bearbeitung übernimmt die Kriminalwache.

