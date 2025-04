Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in einem Juweliergeschäft in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 19. April 2025, gegen 14:10 Uhr, betrat ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger das Juweliergeschäft in Buer. Hier beabsichtigte er Gold zu verkaufen. Als der Verkäufer ihm das Geld übergeben wollte, kam ihm das Ganze etwas merkwürdig vor und er nahm das Geld wieder an sich. Der Unbekannte wurde daraufhin handgreiflich und versuchte dem Verkäufer das Geld wieder zu entreißen. Hierbei stieß er diesen gegen eine Glasvitrine und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Der unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 35 Jahre alt - ca. 167 cm groß - dunkle Haare, dunkler Bart - blaues Jeanshemd und blaue Jeanshose - schwarze Turnschuhe

Der Verkäufer verletzte sich hierbei leicht.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell