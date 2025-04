Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Schaden durch vermeintlichen Softwaremitarbeiter

Gelsenkirchen (ots)

Einen hohen finanziellen Schaden erlitt eine 70-jährige Gelsenkirchenerin im Internet am Donnerstag, den 17.04.25. In dem Glauben, einen Virus auf ihrem Computer zu haben, durchsuchte sie das Internet nach Hilfe und geriet leider an einen Betrüger. Durch geschickte Gesprächsführung schaffte es der angebliche Mitarbeiter einer bekannten Softwarefirma, Onlinezugang zum Computer der Geschädigten zu bekommen. So gelangte er schließlich auch auf die Onlinebanking Seite. Hier buchte er dann einen hohen Geldbetrag ab. Die Polizei bittet Sie, gerade im Internet keine Passwörter an Personen weiterzugeben, die sie nicht kennen. Seriöse Mitarbeiter werden sie nie nach solchen Daten fragen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell