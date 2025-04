Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Seniorinnen in Horst und Buer bestohlen

Gelsenkirchen (ots)

In zwei Fällen, in denen Seniorinnen in ihren Wohnungen bestohlen worden sind, ist die Polizei Gelsenkirchen auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können:

Im ersten Fall verschaffte sich ein bisher unbekannter Mann am Dienstag, 15. April 2025, gegen 13 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Essener Straße in Horst. Unter dem Vorwand, Hausmeisterarbeiten in der Wohnung durchführen zu müssen, lockte er die dort wohnhafte 88 Jahre alte Gelsenkirchenerin in ihr Badezimmer und lenkte sie ab. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen durchwühlte der Tatverdächtige daraufhin die Wohnung und entwendete Schmuck. Unentdeckt verließ der Mann im Anschluss das Haus und entkam mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Am nächsten Tag, am Mittwoch, 16. April 2025, bemerkte die 88-Jährige den Diebstahl und alarmierte die Polizei.

Der tatverdächtige Mann kann beschrieben werden: Er ist circa 30 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hatte lange, dunkle Haare, die er zu einem Dutt zusammengebunden hatte und trug einen gepflegten Dreitagebart. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Hose.

Der zweite Fall ereignete sich am Mittwoch, 16. April 2025, gegen 13 Uhr, in der Sydowstraße in Gelsenkirchen-Buer. Unter dem Vorwand, Spenden für hilfsbedürftige Kinder zu sammeln, verschafften sich zwei Frauen Zutritt zur Wohnung einer ebenfalls 88-jährigen Bewohnerin. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen lenkte eine Frau die Seniorin ab, während die andere Frau die Wohnung durchwühlte und Schmuck entwendete. Im Anschluss verließen die beiden Tatverdächtigen das Haus und entfernten sich in unbekannte Richtung mit der Beute. Als die Gelsenkirchenerin kurze Zeit später den Diebstahl bemerkte, rief sie die Polizei.

Die erste Frau war circa 30 bis 35 Jahre alt. Sie hatte schwarze, schulterlange Haare und trug bei Tatausübung einen schwarzen Blazer. Die zweite Tatverdächtige war circa 30 bis 35 Jahre alt. Sie hatte dunkelblonde Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Strickjacke.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Polizei warnt: Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunden. Seien Sie misstrauisch und lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihr Haus oder in Ihre Wohnung. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie Familienangehörige, Freunde oder die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell