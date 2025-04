Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtige festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei Gelsenkirchen haben nach einem Tötungsdelikt am 2. April 2025 in Gelsenkirchen-Schalke zur Festnahme zweier Tatverdächtiger geführt. Dabei durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei am Mittwochmorgen, 16. April 2025, und am Donnerstagmorgen, 17. April 2025, zwei Wohnungen in Gelsenkirchen und nahmen zwei tatverdächtige 16 Jahre alte Gelsenkirchener fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen hat das Amtsgericht Essen zuvor Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle erlassen.

Alle Medien, die die Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden daher gebeten, die entsprechenden Bilder der ermittelten Tatverdächtigen zu löschen.

Ein 44-jähriger Gelsenkirchener war am Mittwoch, 2. April 2025, gegen 21.50 Uhr an der Paulinenstraße durch Messerstiche verletzt worden und anschließend verstorben. Die vorangegangenen Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen finden Sie unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6012520 (14. April 2025, 9.23 Uhr) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6011683 (11. April 2025, 14.24 Uhr) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6005205 (3. April 2025, 12.14 Uhr) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6006434 (4. April 2025, 14.19 Uhr)

