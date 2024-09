Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht auf A63 bei Wörrstadt

Polizeiautobahnstation Heidesheim (ots)

Am Freitag, den 06.09.2024 kommt es gegen 06:20 Uhr auf der A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ca. 500m vor der AS Wörrstadt verliert ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen 150x20 cm langen Holzbalken. Der Verkehrsunfallverursacher setzt seine Fahrt anschließend in unbekannte Richtung fort, ohne den Vorfall zu melden oder anzuhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen fahren vier Fahrzeuge über den auf der Fahrbahn liegenden Holzbalken. Bei drei Fahrzeugen kommt es zu Reifenschäden, lediglich ein PKW ist noch fahrbereit.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet, oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen. Hinweise werden telefonisch unter 06132/950-0 oder per E-Mail an pastheidesheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell