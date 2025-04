Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann nach Schlägerei leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 16. April 2025, um 0.20 Uhr, endete eine wechselseitige Schlägerei für einen Mann mit einer Fahrt ins Krankenhaus.

Ein 28-Jähriger und ein 33-Jähriger, beide in Gladbeck wohnhaft, gerieten auf einem Parkplatz vor einem Tierfutterhandel auf dem Kärntener Ring in Beckhausen in einen Streit. Daraus entwickelte sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen nach kurzer Zeit eine Schlägerei, bei der beide Parteien gegenseitig aufeinander einschlugen. Im Anschluss stellte der 28-Jährige eine Schnittverletzung bei sich fest. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte der Gelsenkirchener Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme ergaben sich Hinweise auf ein Messer, durch das die Verletzung des 28-Jährigen verursacht worden sein könnte. Dieses konnte bei dem 33-jährigen Gladbecker aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Der 28-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

