Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer fährt Kind an und flüchtet- Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 12. April 2025, gegen 19.30 Uhr war ein Streifenwagen der Gelsenkirchener Polizei an der Kreuzung Junkerweg/Wickingstraße in Gelsenkirchen-Neustadt eingesetzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ereignete sich dort zehn Minuten vorher ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Kind aus Gelsenkirchen leicht verletzt worden ist. Das Kind befand sich auf einem Fahrrad bei Grünlicht auf der Fußgängerfuhrt und wollte die Kreuzung in Richtung Dessauerstraße überqueren. Aus der Dessauerstraße kam zur gleichen Zeit ein silberner Skoda Octavia mit polnischem Kennzeichen und bog nach rechts in die Wickingstraße ein. Beim Abbiegen kam es zu einer Kollision zwischen Fahrrad und Auto, durch die das Kind stürzte und sich leicht verletzte. Das Auto soll dadurch sein vorderes Kennzeichen verloren haben. Mehrere Zeugen, die den Unfall beobachteten, eilten dem Kind zur Hilfe. Der Autofahrer hielt an, stieg aus und kehrte zur Unfallörtlichkeit zurück. Eine Zeugin hob das abgefallene Kennzeichen auf und gab es dem Mann. Dieser nahm das Kennzeichen entgegen, stieg wieder in sein Fahrzeug und fuhr in unbekannter Richtung davon.

Ein Rettungswagen brachte den 11-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er an seine Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Mann zwischen 45 und 50 Jahren handeln. Er kann nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei bittet den Autofahrer, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Wer weitere Hinweise zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 6223 im Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2161 bei der Leitstelle zu melden.

