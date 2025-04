Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Kollision mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer am Sonntag, 13. April 2025, in Rotthausen schwer verletzt worden. Ein 45-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen wollte gegen 14.10 Uhr aus der Ausfahrt eines Waschstraßengeländes nach links auf die Rotthauser Straße fahren. Dabei stieß er mit dem 85 Jahre alten Radfahrer aus Gelsenkirchen zusammen, der gerade in Fahrtrichtung Zechenstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der 85-Jährige und wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort schwerverletzt mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell