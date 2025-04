POL-GE: ROADPOL-Kontrollaktion "Speed" in Gelsenkirchen beendet

Gelsenkirchen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 13.04.2025, kam es nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 42 in Höhe Gelsenkirchen-Schalke. Ein 23jähriger Herner überfuhr mit einem Fiat Seicento in dem dortigen Baustellenbereich mehrere Baustellenbaken und -schilder und kollidierte letztendlich mit der Mittelschutzplanke. Durch ...

