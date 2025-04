Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallflucht mit gestohlenem PKW

Gelsenkirchen (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte am Freitag, 11.04.2025, gegen 22:00 Uhr, einen Ford Fiesta mit Enneper Städtekennung, besetzt mit drei Personen, an Essener Straße in Gelsenkirchen-Horst anzuhalten und zu kontrollieren. Hierfür wurden entsprechende Anhaltezeichen gegeben. Als diese wahrgenommen wurden, beschleunigte der Fahrzeugführer das Fahrzeug und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über mehrere Rotlicht zeigende Ampeln. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug auf Gladbecker Stadtgebiet verlassen aufgefunden werden. Die Täter waren nach Zeugenangaben fußläufig in ein Grüngebiet des Städtedreiecks Gelsenkirchen/Recklinghausen/Essen geflüchtet. Trotz Inanspruchnahme eines Polizeihubschraubers konnten die unbekannten Täter nicht mehr angetroffen werden. Ermittlungen ergaben, dass Pkw und Kennzeichen gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Beides wurde sichergestellt. Zudem konnten am Fahrzeug frische Unfallspuren festgestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtenden Personen machen können. Hinweise an das zuständige Verkehrskommissariat unter 0209 365 6222 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

