Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrt endet in Hauswand - vier Leichtverletzte

Gelsenkirchen (ots)

Ein 18jähriger Fahranfänger eines Audi Q5 aus Gelsenkirchen wollte am Freitag, 11.04.2025, gegen 19:45 Uhr, auf der Johannes-Rau-Allee in Gelsenkirchen-Bismarck einen Mercedes Benz einer ebenfalls 18jährigen Gelsenkirchenerin im Bereich der Einmündung zur Stettiner Straße überholen. Die 18jährige bog nach links ab und es kam zur leichten Kollision mit dem Fahrzeug des 18jährigen. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Audi und landete nach Durchbrechen eines Zaunes in einer Hauswand. Beide Fahrzeugführer und auch beide Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Am Haus entstand nur geringer Sachschaden. Die Johannes-Rau-Allee musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.

