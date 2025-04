POL-MFR: (339) Versammlungsgeschehen am 04.04.2025 in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Schwabach (ots) - Am späten Mittwochabend (02.04.2025) brach ein Mann in eine Apotheke in Schwabach ein. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Gegen 23:30 Uhr wurde eine zivile Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schwabach auf einen Mann aufmerksam, welcher sich verdächtig an der Tür einer Apotheke in der Fürther Straße zu schaffen machte und schließlich in das ...

mehr