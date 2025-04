POL-MFR: (337) Raub nach Geldabhebung - Täter flüchtig

Zirndorf (ots) - Am Mittwochnachmittag (02.04.2025) ereignete sich ein Brand in einer Werkstatt in Zirndorf (Lkrs. Fürth). Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Gegen 16:30 Uhr brach aus noch nicht geklärter Ursache Feuer in einer Werkstatt eines Betriebs in der Neuseser Straße in Weinzierlein aus. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stand die Werkstatt bereits in Vollbrand. Den Einheiten der umliegenden Feuerwehren gelang es das Feuer zu löschen und ...

