Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle mit drei leicht verletzten Personen

Cuxhaven (ots)

Hechthausen/Hemmoor. Am Montag gegen 12:55 Uhr versuchte eine 41-jährige Fahrerin aus Hemmoor mit ihrem PKW Mercedes die B 73 in der Ortsdurchfahrt in Hechthausen in Höhe Waldstraße in Richtung Steinberg zu überqueren. Hierbei übersah Sie den von einer 56-jährigen Cadenbergerin geführten PKW VW, welcher in Richtung Cuxhaven unterwegs war. Bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge verletzten sich beide Frauen glücklicherweise nur leicht. Es entstand Sachschaden, welchen die Polizei auf 20.000 Euro schätzt.

Ebenfalls am Montag kam es gegen 20:25 Uhr auf der B 495 in Hemmoor zu einem Unfall, bei dem eine 13-jährige Fahrerin eines E-Scooters leicht verletzt wurde. Zuvor versuchte die 63-jährige Fahrerin eines PKW Mitsubishi aus der Zentrumstraße kommend nach links auf die B 495 in Richtung Osten abzubiegen. Zur selben Zeit versuchte die Scooter-Fahrerin die B 495 von der Zentrumstraße kommend in Richtung Otto-Peschel-Straße zu überqueren. Auf halber Strecke bemerkte die 13-jährige, dass sich vergessen hatte, die Beleuchtung einzuschalten und hielt kurz an. Hierbei wurde sie von der 63-jährigen übersehen. Es kam daraufhin zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Jugendliche leicht verletzte. Vorsichtshalber wurde das Mädchen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebract. An den Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell