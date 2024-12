POL-CUX: Gemeinsame Kontrollen von Tier- und Lebensmitteltransporten - Polizei und Veterinärwesen des Landkreises Cuxhaven ziehen positives Fazit

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am heutigen Montagmorgen (16.12.2024) kam es gegen 06:15 Uhr zu einem Brandausbruch in einem massiven Geräteschuppen neben einem Mehrfamilienhaus in der Cuxhavener Straße (B73) in Hemmoor. Da Feuer griff auch auf eine direkt angrenzende Scheune und das Wohnhaus über. Die Bewohner mussten aus dem Wohnhaus evakuiert werden. Eine 62-jährige ...

mehr