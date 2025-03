Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 28.02./ 01.03.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus Am Abend des 28.02.2025, gg. 21:28 Uhr kam es in der Straße Grüner Hof in 26169 Friesoythe zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die im 1. OG befindliche Wohnung geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Zwei Ersthelfer konnten sich Zugang zur betroffenen Wohnung verschaffen, ihnen gelang es jedoch nicht den Brand zu löschen. Dabei erlitten beide eine Rauchgasintoxikation und wurden leicht verletzt. Der Brand konnte durch die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren Friesoythe, Altenoythe, Markhausen und Gehlenberg gelöscht werden. Ein Übergreifen auf das gesamte Wohnhaus konnte verhindert werden. Die Feuerwehren waren mit zahlreichen Fahrzeugen und Kameraden im Einsatz. Die Straße Grüner Hof musste für die Zeit der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Das Mehrfamilienhaus ist unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 250.000 EUR.

