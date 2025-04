Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl erheblicher Mengen Kupferkabel - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 09.04., 22:15 Uhr und Freitag, 11.04.2025, 11:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Tatverdächtige widerrechtlich und unter Gewaltanwendung Zutritt zu den leerstehenden Gebäuden der Zeche Westerholt auf der Egonstraße in Gelsenkirchen-Hassel. Hierbei wurden ein Rolltor, zwei Stahltüren und ein Container beschädigt. Ferner wurde festgestellt, dass die Täter sich für eine längere Zeit in dem Gebäude aufgehalten haben müssen und mit mitgebrachtem Werkzeug Kupferkabel aus Transformatoren in einem Wert von ca. 15.000-20.000 Euro entwendet haben. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem tatrelevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder gehört haben. Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell