Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall auf der Autobahn - Verursacher flüchtet verletzt zu Fuß

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 13.04.2025, kam es nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 42 in Höhe Gelsenkirchen-Schalke. Ein 23jähriger Herner überfuhr mit einem Fiat Seicento in dem dortigen Baustellenbereich mehrere Baustellenbaken und -schilder und kollidierte letztendlich mit der Mittelschutzplanke. Durch aufgewirbelte Trümmerteile wurde dadurch zumindest der Renault Espace eines 45jährigen Duisburgers beschädigt, welcher in gleicher Richtung fuhr. Der Herner stieg aus dem nicht mehr fahrbereiten PKW verletzt aus, versuchte noch die Kennzeichen zu entfernen und flüchtete zu Fuß über den Grünstreifen auf Gelsenkirchener Stadtgebiet. Er konnte im Rahmen der Fahndung mit Unterstützung eines Hubschraubers festgenommen und ärztlich versorgt werden. Aufgrund des Einflusses von Alkohol und Drogen wurden ihm Blutproben entnommen. Ermittlungen ergaben, dass der von ihm geführte Fiat und die nicht dazu gehörenden Kennzeichen als gestohlen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Beides wurde sichergestellt. Der Herner, der auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde in einem Krankenhaus untergebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell