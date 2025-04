Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachbeschädigung an Kapelle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Wegen einer beschädigten Bronzetafel fuhren Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Freitagabend, 11. April 2025, gegen 21 Uhr zu einer Kapelle im Westerholter Wald in Buer. Eine Zeugin bemerkte dort ein faustgroßes Loch am Rande der Bronzeplatte und verständigte die Polizei. Die Bronzetafel befindet sich direkt gegenüber der Kapelle und ist auf einer Steinsäule montiert. Eventuell hatten bislang unbekannte Tatverdächtige versucht, die Platte abzuheben und zu entwenden. Der Tatzeitraum konnte auf wenige Tage vor der Feststellung der Beschädigung eingegrenzt werden.

Wer Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell