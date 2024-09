Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher entwenden 700 Meter Kupferkabel

Hemer (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch Zutritt zu einer Baustelle an der Urbecker Straße. Aus einem Gebäude entwendeten sie rund 700 Meter Kupferkabel in fünfstelligem Wert. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

