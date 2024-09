Balve (ots) - Eine unbekannte Person hat bereits in der Nacht auf vergangenen Samstag versucht, in ein Einfamilienhaus am Drosselweg einzubrechen. Hierfür kletterte der unbekannte männliche Täter gegen 2.30 Uhr auf ein Vordach, um auf einen Außenbalkon zu gelangen. Eine Nachbarin bemerkte dies und machte auf sich aufmerksam. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht in Richtung Straße. Der Vorfall wurde erst am gestrigen Tag angezeigt. Wer hat in der Tatnacht verdächtige ...

