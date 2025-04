Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Tatvorwürfe gegen Jugendlichen

Gelsenkirchen (ots)

Ein Streifenwagen der Polizei Gelsenkirchen wurde in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 16. April 2025, gegen 3.30 Uhr auf ein Auto mit aufheulendem Motor in einem Hinterhof der Gabelsberger Straße im Stadtteil Altstadt aufmerksam. Der Ford fuhr plötzlich aus dem Hinterhof heraus über die Gabelsbergerstraße auf die Hansemannstraße. Die Beamten nahmen die Verfolgung über mehrere weitere Straßen auf, bis das Auto schließlich auf dem Gehweg der Ebertstraße zum Stehen kam. Unmittelbar nach dem Stillstand des Autos flüchteten zwei Personen fußläufig in Richtung der Ringstraße. Kurze Zeit später wurde einer der Flüchtigen, ein 15-jähriger Gelsenkirchener, von einer weiteren Streife im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Autos stellten die Beamten eine Schreckschusspistole sowie Marihuana fest. Weiterhin ergaben sich Hinweise darauf, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehören und das Auto im Vorfeld der Tat entwendet worden sein könnte. Das Auto wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Der 15-Jährige wurde zur Sachverhaltsklärung zur Polizeiwache gebracht, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Kennzeichenmissbrauchs sowie wegen Straftaten gegen das Waffengesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Diebstahls ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell