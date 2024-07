POL-PB: Unbekannte stehlen Kleinkraftrad

Nordborchen (ots) - (md) Unbekannte Täter brachen am Dienstagvormittag, 23. Juli, in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Knocken" in Nordborchen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die 74-jährige Bewohnerin hatte das Haus gegen 10.00 Uhr verlassen und bemerkte den Einbruch bei ihrer Rückkehr gegen 11.40 Uhr. Der oder die Täter hatten sich durch die Terassentür Zutritt verschafft und Schränke und Schubladen ...

