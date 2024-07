Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerer Unfall zwischen Lastwagen und Auto auf der B64

Paderborn (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem LKW und einem Pkw haben sich auf der B64 zwischen Paderborn und Bad Driburg am späten Mittwochnachmittag, 24. Juli, ein LKW-Fahrer lebensgefährliche und eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 62-jährige Fahrerin eines Ford Focus war gegen 15.30 Uhr auf der B64 in Richtung Bad Driburg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie kurz hinter der Abfahrt Benhausen nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Futtermittellaster, der Molke geladen hatte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Focus um die eigene Achse und kam in entgegengesetzter Richtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Der LKW zog quer nach links über die Fahrbahn, und überschlug sich zweimal. Er kam mit dem Führerhaus im Graben, quer zur Fahrbahn zum Liegen. Der 62-jährige Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr in einer etwas mehr als eine Stunde dauernden Aktion befreit werden. Ein Rettungswagen brachte ihn lebensgefährlich verletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Ein weiterer Rettungswagen brachte die leichtverletzte Pkw-Fahrerin ebenfalls in ein Paderborner Krankenhaus.

Die B64 ist derzeit aufgrund der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn zwischen dem George-Marshall-Ring und Dahl in beide Richtungen voll gesperrt. Da die Bergung des LKW erst gegen 20.00 Uhr beginnt, steht die Dauer der Vollsperrung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 300.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell