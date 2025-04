Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Räuber schlägt Jugendlichen mit Pflanzstab

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Räuber, der am Dienstagabend, 15. April 2025, in Schalke einen Jugendlichen geschlagen hat. Gegen 19.30 Uhr war der 14-jährige Jugendliche aus Gelsenkirchen zu Fuß auf der Grabenstraße unterwegs, wo ihm ein Unbekannter entgegenkam, der ihn gegen eine Häuserwand schubste, ihn schlug und zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufforderte. Nachdem der 14-Jährige dem Täter das Handy ausgehändigt hatte, verlangte dieser die Herausgabe des Entsperrcodes, den der Gelsenkirchener ihm jedoch nicht nannte. Daraufhin trat der Unbekannte den Jugendlichen. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung zunächst an einen nahegelegenen Kiosk an der Bismarckstraße und kurz darauf auf einen Hinterhof an der gleichen Straße unweit der Walpurgisstraße. Hier nahm der Täter einen Pflanzstab aus einem Beet und schlug damit auf den Jugendlichen ein, um seiner Forderung nach der PIN für das Mobiltelefon Nachdruck zu verleihen. Schließlich erschien zufällig die Mutter des Jungen an der Örtlichkeit. Der unbekannte Täter gab dem 14-Jährigen das Handy zurück und flüchtete anschließend.

Der Gesuchte ist etwa 17 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Trainingsanzug der Marke "Nike Air Max", schwarze Sportschuhe der gleichen Marke, eine schwarze Kappe der Marke "Flexfit" sowie eine schwarze Umhängetasche. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei Gelsenkirchen zu melden unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

