POL-GE: Ohne Kennzeichen auf der Halde

Zwei Geländemotorräder haben für einen Polizeieinsatz auf der Halde Rheinelbe gesorgt. Am Mittwochmittag, 16. April 2025, ging der Anruf eines Zeugen auf der Leitstelle ein. Auf der Halde in Ückendorf waren gegen 12.20 Uhr zwei Motorräder ohne Kennzeichen und augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort flüchteten die beiden Motorradfahrer umgehend über einen Schotterweg. Bei der anschließenden Fahndung beobachtete eine weitere Streifenwagenbesatzung bei ihrer Fahrt über die Ückendorfer Straße eine Person mit Motorradhelm in der abgehenden Straße Am Bahnhof. Als der Motorradfahrer den Streifenwagen wahrnahm, setzte er sich umgehend auf sein Krad und versuchte loszufahren. Die Einsatzkräfte stoppten die männliche Person, noch bevor diese das Motorrad starten konnte.

Mit Einwilligung des 17-jährigen Gelsenkircheners ließen sich die Beamten auf dessen Handy sowie auf einer Kamera, die zuvor am Helm angebracht war, Videomaterial von der Halde und der anschließenden Flucht zeigen, was den Verdacht gegen den Jugendlichen erhärtete. Das Mobiltelefon, die Videokamera, der Führerschein sowie die Prüfbescheinigung für begleitetes Fahren des Gelsenkircheners wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Im Zuge der weiteren polizeilichen Ermittlungen erhärtete sich zudem der Tatverdacht gegen einen 25-jährigen Mann aus Bochum. Die Ermittlungen dauern an.

