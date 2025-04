Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sondereinsatz der Polizei Gelsenkirchen und der Stadt Gelsenkirchen zum Car-Freitag 2025

Gelsenkirchen (ots)

Für die Tuningszene ist der sogenannte "Car-Freitag", am 18. April 2025, der inoffizielle Saisonstart. Auch in den letzten Jahren haben sich Tuner und Autofans mit ihren Fahrzeugen im Stadtgebiet Gelsenkirchen getroffen. Dabei kam es wiederholt zu diversen Verkehrsverstößen und Ordnungswidrigkeiten.

Die Polizei Gelsenkirchen beteiligt sich an der landesweiten Aktion "Rot für Raser, Poser und illegales Tuning". In diesem Rahmen wird die Polizei gemeinsam mit der Stadt Gelsenkirchen mit verstärkter Präsenz an bekannten Treffpunkten im Einsatz sein. Dabei führen die Ordnungspartner unter anderem mobile Verkehrskontrollen, Geschwindigkeitsmessungen sowie technische Überprüfungen von Fahrzeugen durch. Bereits in der Vergangenheit haben diese Maßnahmen in Gelsenkirchen Wirkung gezeigt. Ziel ist es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung konsequent zu verfolgen. Auch in Gelsenkirchen setzt die Polizei auf eine Kombination aus Prävention und Kontrollen, um die Tuningszene für ein regelkonformes Verhalten zu sensibilisieren.

"Die Raser- und Poserszene kann hier in Gelsenkirchen eine Null-Toleranz-Haltung erwarten: Jeder festgestellte Verstoß wird von uns konsequent und mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verfolgt werden", stellt der Leiter der Direktion Verkehr der Polizei Gelsenkirchen, POR Andreas Kluth, klar.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell