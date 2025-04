Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer verletzt sich bei Verkehrsunfallflucht schwer

Gelsenkirchen (ots)

Fünf beschädigte Autos mit hohem Gesamtschaden und ein Schwerverletzter - das ist die Bilanz eines Polizeieinsatzes am Mittwochnachmittag, 16. April 2025, zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr in Gelsenkirchen-Horst.

Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung nahmen Streifenbeamte auf der Turfstraße einen Audi-Fahrer wahr, der augenscheinlich sein Smartphone während der Fahrt benutzte. Sie nahmen unmittelbar die Verfolgung auf, um eine Kontrolle durchzuführen. Im weiteren Ver-lauf wendete der Audi-Fahrer sein Fahrzeug und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Straße An der Rennbahn. Die Einsatzkräfte verloren zunächst den Sicht-kontakt zu dem Sportwagen, bis sie im Kreuzungsbereich Schmalhorststraße/Industriestraße auf einen stark beschädigten Opel, diverse Fahrzeugteile sowie das Kennzeichen des Audi-Fahrers auf der Fahrbahn stießen. Der 29-jährige Opel-Fahrer war leicht verletzt und gab an, dass er bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren und der Audi-Fahrer frontal in seine Fahrerseite gefahren sei, woraufhin die Airbags auslösten. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, berichteten Zeugen, dass der Audi-Fahrer sein Fahrzeug zurücksetzte, um dann mit hoher Geschwindigkeit in die Industriestraße zu flüchten. Ein weiterer Streifenwagen stieß an der Kreuzung Industriestraße/Schlangenwallstraße auf den flüchtigen Audi, der in einen weiteren Unfall involviert war. Das Fahrzeug war frontal in zwei am Straßenrand abgestellte Autos gefahren und hatte diese aufeinander aufgeschoben. Ein weiteres geparktes Auto wurde durch abgebrochene Fahrzeugteile beschädigt. Der vermeintliche Fahrer, ein 27-jähriger Gladbecker, lag schwer verletzt, aber ansprechbar auf dem dortigen Gehweg. Mehrere Unbeteiligte leisteten Erste Hilfe, bis die Polizeibeamten und der hinzugerufene Rettungsdienst eintrafen. Der Gladbecker wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass zwei Haft-befehle und eine Aufenthaltsermittlung vorlagen. Weiterhin stellte sich heraus, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Der Audi wurde zur Beweissicherung sichergestellt und gegen der 27-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell