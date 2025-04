Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Reizgas in Bus versprüht - Polizei sucht Unbekannten

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein Unbekannter am Montag, 21. April 2025, in einem Bus in der Altstadt mehrere Personen durch das Versprühen von Reizgas verletzt hat, sucht die Polizei den Täter. Dabei verschüttete der mutmaßlich alkoholisierte, unbekannte Mann gegen 13.30 Uhr mehrfach Bier in einem Bus der Linie 340 in Fahrtrichtung Rotthausen. Daraufhin wurde er vom 55 Jahre alten Fahrer dazu aufgefordert, den Bus zu verlassen, woraus sich ein Streit entwickelte. Als ein 22-jähriger Zeuge aus Herne deeskalierend dazwischen gehen wollte, versprühte der Unbekannte mutmaßlich Reizgas im Bus und flüchtete anschließend über die Overwegstraße in Richtung Musiktheater.

Der Gesuchte ist etwa 45 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat dunkle Haare und Tätowierungen im Nacken. Zur Tatzeit trug er eine Kappe, eine dunkle Jeans, ein graues Oberteil und hatte einen blauen Bluterguss unter dem linken Auge. Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240. Der Busfahrer sowie der 22-jährige Zeuge wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch behandelt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell