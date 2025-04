POL-GE: Falsches IPhone zum Verkauf angeboten

Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, 19. April 2025, gegen 14:10 Uhr, betrat ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger das Juweliergeschäft in Buer. Hier beabsichtigte er Gold zu verkaufen. Als der Verkäufer ihm das Geld übergeben wollte, kam ihm das Ganze etwas merkwürdig vor und er nahm das Geld wieder an sich. Der Unbekannte wurde daraufhin handgreiflich und versuchte dem Verkäufer das Geld wieder zu entreißen. ...

mehr