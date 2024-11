Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad aus Keller gestohlen und Schaden hinterlassen

Nordhausen (ots)

An der Engelsburg betraten Unbekannte am Montag widerrechtlich, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 18 Uhr, ein Mehrfamilienhaus. Dort drangen sie gewaltsam in einen Keller ein und entwendeten hier ein Mountainbike der Marke Cube. Das blaue "Stereo One22 Race" wurde mittels Fahrradschloss zusätzlich an einem Abwasserrohr befestigt. Der oder die Täter montierte das Abwasserrohr ab, um so das Fahrrad abzutransportieren zu können. Durch den Schaden an der Verrohrung trat Schmutzwasser aus und verunreinigte den Keller.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Fahrrad geben können, welches durch den oder die Täter möglicherweise zum Verkauf angeboten wird, werden gebeten, sich bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0292104

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell