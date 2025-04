Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brennender Hühnerstall im Kleingartenverein - Brandursache bisher unbekannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

08.04.2025, 22.20 Uhr

Am Dienstagabend geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Hühnerstall im Kleingartenverein Am Bohlweg in Brand. Eine weitere Gartenparzelle wurde beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Vier Hühner starben bei dem Feuer.

Eine Zeugin entdeckte am Dienstagabend den Brand im KGV und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand hatte das Feuer des Hühnerstalls bereits auf eine benachbarte Gartenlaube übergegriffen. Vier der sieben Hühner starben in den Flammen.

Der Brandort wurde von den eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmt.

Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell