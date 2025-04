Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Führungswechsel im Polizeikommissariat Helmstedt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, 07.04.2025

Mit Beginn des Monats April fanden im Polizeikommissariat Helmstedt drei Führungswechsel statt.

Polizeioberrat Jens Wiese wurde kommissarisch die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes in der Polizeiinspektion mit Sitz in Wolfsburg übertragen. Dafür übernimmt, ebenfalls vorübergehend, der Erste Polizeihauptkommissar Ullrich Müller die Kommissariatsleitung, der zuvor Leiter des Einsatz-und Streifendienstes in Helmstedt war.

Polizeihauptkommissar Jens Keunemann übernimmt bis auf Weiteres die Leitung des Einsatz- und Streifendienstes. Zuvor war der Hauptkommissar viele Jahre Dienstabteilungsführer und Leiter Einsatz- und Streifendienst in Schöningen.

Die Leitung des Kriminalermittlungsdienstes (KED) übernimmt die Erste Kriminalhauptkommissarin Helena Karwath, die bereits von Anfang 2021 bis Ende 2022 in dieser Funktion tätig war und nach einer Verwendung in der Behörde in Braunschweig und im 1. Fachkommissariat in Braunschweig nun zurückkehrte. In den letzten zwei Jahren war der KED von Kriminalhauptkommissar Alexander Lehr vertretungsweise geleitet worden.

