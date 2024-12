POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden / Langenfeld / Monheim am Rhein - 2412033

Polizei Mettmann

Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden

Langenfeld

Monheim am Rhein

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Eine 59-jährige Hildenerin hat am Freitag, 6. Dezember 2024, gegen 13.30 Uhr einen geparkten Mercedes-Benz, der auf Höhe der Zelterstraße 3 abgestellt war, beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die 59-jährige Unfallverursacherin schnell ermittelt werden. Sie hatte den Unfall unter erheblichem Einfluss von Alkohol verursacht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Freitagabend, 6. Dezember 2024, kam es auf der Berghausener Straße in Langenfeld-Berghausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 18:10 Uhr befuhr der Fahrer eines grauen Opel Astras die Berghausener Straße in Richtung Baumberg. In Höhe der A59 hatte er die Absicht, auf die Autobahn in Richtung Düsseldorf aufzufahren. Hier kollidierte er mit Fahrzeugteilen, die auf der Fahrbahn lagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel Astras an der Beifahrerseite beschädigt. Der Fahrer begab sich selbständig zur Polizeiwache und erstattete Anzeige. Eingesetzte Kräfte konnten an der genannten Unfallörtlichkeit keine Fahrzeugteile auf der Fahrbahn feststellen. Die Polizei schätzt den an dem Opel entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstagabend, 7. Dezember 2024, kam es auf der Straße "Am Wald" in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 19:45 Uhr parkte der Fahrer eines schwarzen Mercedes Benz AMG C43 sein Auto auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße "Am Wald". Nur kurze Zeit später, gegen 20:10 Uhr, kehrte er zum Abstellort zurück und stellte einen frichen Schaden im rechten Heckbereich fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

