Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2412032

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

Am Samstag, 7. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 15 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Düsseler Straße in Wülfrath eingebrochen. Sie verschafften sich vermutlich durch ein Fenster Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Es wurde eine Uhr und Goldschmuck entwendet.

Am Samstag, 7. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17 und 17:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Nähe der Straße "Ellenbeek" in Wülfrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Es wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Freitag, 6. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18:30 und 19:30 Uhr in ein Reihenhaus in der Nähe der Straße "Alter Kirchweg" in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Im Zeitraum von Donnerstag, 5. Dezember 2024, gegen 21 Uhr, und Freitag, 6. Dezember 2024, gegen 8:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Reihenhaus an der Rosendalstraße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terrassentür Zutritt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Im Zeitraum von Dienstag, 3. Dezember 2024, gegen 19 Uhr, und Freitag, 6. Dezember 2024, gegen 23:45 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Schützenstraße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terrassentür Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Es wurde Bargeld sowie ein Tresor mit Sparbüchern gestohlen.

Am Freitag, 6. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17:15 und 23:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Nähe der Straße "Peddenkamp" in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Es wurde Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Im Zeitraum von Samstag, 23. November 2024, gegen 0 Uhr, und Freitag, 6. Dezember 2024, gegen 9 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus am Eschenkämpchenweg in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Im Zeitraum von Samstag, 7. Dezember 2024, gegen 12:15 Uhr, und Sonntag, 8. Dezember 2024, gegen 19:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in der Nähe der Hochdahler Straße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terrassen Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Es wurde Bargeld gestohlen.

Am Sonntag, 8. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 14:30 und 21:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Nähe der Ellerstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Es wurde Schmuck und Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Samstag, 7. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17:20 und 23:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nähe der Schliemannstraße in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Es wurde Schmuck gestohlen.

Am Samstag, 7. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 14 und 19:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kirchstraße in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Im Zeitraum von Sonntag, 1. Dezember 2024, gegen 10 Uhr, und Freitag, 6. Dezember 2024, gegen 8:20 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Martin-Luther-Straße in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Im Zeitraum von Samstag, 7. Dezember 2024, gegen 15 Uhr, und Sonntag, 8. Dezember 2024, gegen 10:10 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in der Nähe der Gruitener Straße in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Kellerfenster Zutritt. Es wurde Schmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Freitag, 6. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17:50 und 20 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Immigrather Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Balkontür Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Es wurde Schmuck gestohlen.

Am Freitag, 6. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 15:30 und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Klosterstraße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terrassentür Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Es wurde Schmuck gestohlen.

Am Freitag, 6. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 16:10 und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Nähe der Berghausener Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstag, 7. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18 und 19 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nähe der Geschwister-Scholl-Straße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Es wurde Schmuck und Bargeld gestohlen.

Am Samstag, 7. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 15:20 und 22 Uhr in ein Reihenhaus in der Nähe der Geschwister-Scholl-Straße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Im Zeitraum von Donnertag, 5. Dezember 2024, gegen 15 Uhr, und Freitag, 6. Dezember 2024, gegen 7:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in der Nähe der Monheimer Straße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Samstag, 7. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 14:15 und 19:20 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nähe der Berghausener Straße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Nacht auf Montag, 9. Dezember 2024, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 1:30 Uhr in einen Baumarkt an der Benzstraße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam zuerst durch einen Zaun und anschließend durch eine Glastür auf der Rückseite des Gebäudes Zutritt. Ob etwas entwendet wurde, steht aktuell noch nicht fest. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Zum Tatzeitpunkt sollen zwei nicht näher beschriebene Jugendliche vom Baumarkt weggelaufen sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell