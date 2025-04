POL-WOB: Fahrzeugbrand auf Gleisen - Brandursache unbekannt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße 05.04.2025, 14.45 Uhr bis 15.15 Uhr Eine 43 Jahre alte Wolfsburgerin beging am Samstagnachmittag mehrere Ladendiebstähle in der City-Galerie und bedrohte eine Verkäuferin in einem Buchladen. Am Samstagnachmittag wurde die Polizei verständigt, nachdem die 43-Jährige in einer Parfümerie zwei Parfüms entwendet ...

mehr