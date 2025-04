POL-WOB: Zwei unbekannte Täter greifen Mann an - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Goethestraße 30.03.2025, 00.06 Uhr Aus bisher unbekannter Ursache geriet in der Nacht zu Sonntag ein Müllcontainer mit Restmüll in Brand. Ein vorsöätzliches Geschehen kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen geben können. Hinweise bitte an die Polizei Wolfsburg unter der ...

mehr