Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Erfurt (ots)

Eine Fahrradfahrerin verletzte sich Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Krämpfervorstadt. Die 44-jährige Frau war gegen 11:00 Uhr auf dem Gehweg der Ruhrstraße in Richtung Rathenaustraße unterwegs gewesen. Dabei blieb sie an einer Mülltonne hängen, stürzte und verletzte sich an der Hand. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. (DS)

