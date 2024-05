LPI-EF: Einbruch in Kiosk

Erfurt (ots) - Zwei Polizisten des Inspektionsdienst Süd wurden am Dienstagabend bei Einsätzen in Erfurt verletzt. Gegen 17:45 Uhr wurden die Beamten zu einem Hausfriedensbruch in die Singerstraße gerufen. Im Rahmen des Einsatzes leistete ein polizeibekannter 37-Jähriger Widerstand. Dabei wurde eine Beamtin durch einen Hundebiss verletzt. Kurze Zeit später gegen 20:00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung zur Straße Am Urbicher Kreuz gerufen. Hier sollte ein augenscheinlich ...

mehr