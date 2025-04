Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mehrere Ladendiebstähle und eine Bedrohung - 43-Jährige wird in Spezialklinik eingewiesen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

05.04.2025, 14.45 Uhr bis 15.15 Uhr

Eine 43 Jahre alte Wolfsburgerin beging am Samstagnachmittag mehrere Ladendiebstähle in der City-Galerie und bedrohte eine Verkäuferin in einem Buchladen.

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei verständigt, nachdem die 43-Jährige in einer Parfümerie zwei Parfüms entwendet hatte und sich gegenüber den Mitarbeiterinnen und dem Ladendetektiv gegenüber aggressiv verhielt.

Auch gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sie ein sprunghaftes Verhalten. Bei der Durchsuchung der Wolfsburgerin stellte sich heraus, dass sie weitere Gegenstände bei sich hatte, die sie zuvor in drei weiteren Geschäften in der City-Galerie und einem Drogeriemarkt in der Fußgängerzone gestohlen hatte.

Noch während der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass die 43-Jährige unmittelbar vor dem Diebstahl in der Parfümerie eine Mitarbeiterin einer Buchhandlung bedroht hatte.

Da die Wolfsburgerin sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde sie nach einer Begutachtung des Sozialpsychiatrischen Dienstes in eine Fachklinik eingewiesen.

Das sichergestellte Diebesgut wird in den nächsten Tagen an die geschädigten Firmen ausgehändigt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell