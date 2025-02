Polizei Bielefeld

POL-BI: Sitze aus Multivan gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sieker - In der Nacht auf Freitag, 31.01.2025, stahlen Unbekannte zwei Drehsitze aus einem VW Multivan. Das Fahrzeug war an der Detmolder Straße, in Höhe An der Krücke, abgestellt.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand parkte ein Bielefelder seinen VW Multivan am Donnerstag, 30.01.2025, gegen 18:00 Uhr an der Detmolder Straße in einer Parkbucht. Als er das Fahrzeug gegen 07:15 Uhr am nächsten Morgen aufsuchte, war eine Scheibe eingeschlagen und Sitze waren ausgebaut und gestohlen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu möglichen Tatverdächtigen und zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell