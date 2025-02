POL-BI: Räuber suchen Wertgegenstände im Auto

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Samstagabend, 01.02.2025, stieg ein bisher unbekannter Täter in eine Wohnung an der Roonstraße ein und stahl Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter hebelte zwischen 17:30 Uhr und 20:15 Uhr ein Fenster eines Mehrfamilienhauses, nahe der Straße Am Voßberge, auf. Anschließend durchsuchte er in der Erdgeschosswohnung Räume und Schränke. Er verließ das Haus ...

mehr