POL-WOB: Unbekannte Täter bedrohen 17-Jährigen und erbeuten Bargeld

Königslutter (ots) - Königslutter, Bundesstraße 1 05.04.2025, 14.25 Uhr Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 in Bornum am Samstagnachmittag wurde eine 69-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt. Polizei lobt Verhalten der Ersthelfer. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die Pkw-Fahrerin die B1 von Bornum kommend in Richtung Königslutter, als sie aus bisher ...

