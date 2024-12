Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Abbiegen - Hiddenhauserin schwer verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Eine 19-Jährige aus Hiddenhausen fuhr gestern (16.12.), um 17.56 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Löhner Straße in Richtung Hochstraße. Zeitgleich fuhr in entgegengesetzter Richtung eine 51-jährige Hiddenhauserin mit ihrem VW. Als die 19-Jährige dann mutmaßlich nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem VW. Die E-Scooter-Fahrerin prallte durch die Wucht des Aufpralls erst gegen die Windschutzscheibe des VW und dann auf die Fahrbahn. Bei dem Unfall wurde die 19-Jährige schwer verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.200 Euro.

