Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Rangieren - Verursacherin flüchtet

Vlotho (ots)

(jd) Am Montag (16.12.) ereignete sich um 9.45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Rintelner Straße. Eine 38-jährige Vlothoerin bemerkte, dass die ihr unbekannte Fahrerin eines Renault beim Rangieren auf einem Parkplatz gegen ihren Audi prallte. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt dann fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und ohne sich um die Regulierung des Schadens, der im vierstelligen Bereich liegt, zu kümmern. Die 38-Jährige verständigte die Polizei. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab, dass es sich bei der Halterin des Fahrzeugs um eine 83-jährige Vlothoerin handelt. Die Ermittlungen an der Halteranschrift dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell