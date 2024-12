Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stoßen Zusammen - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Donnerstag (12.12.) kam es im Bereich der Umgehungsstraße / Goebenstraße zu einem Unfall. Ein 62-jähriger Mann aus Bünde fuhr mit seinem E-Bike um 5.30 Uhr auf dem rechten Radweg in Fahrtrichtung Mindener Straße. An der Kreuzung zur Goebenstraße beabsichtigte der Mann, seine Fahrt geradeaus fortzusetzten. Als die Ampel für ihn Grünlicht zeigte, fuhr der Mann los, woraufhin es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer kam. Der bisher unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den augenscheinlich verletzten Bünder zu kümmern. Eine Ersthelferin kümmerte sich zunächst um den Mann, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Verkehrskommissariat bittet den Unfallbeteiligten oder Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, um Hinweise unter 05221/8880.

